Traficul feroviar a fost oprit pe magistrala 500, sambata dupa-amiaza, dupa ce un autoturism a fost lovit de tren in localitatea suceveana Cosna, a anuntat Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, soferul autoturismului a murit in urma impactului. "Un tren de calatori, care circula pe relatia Bistrita - Vatra Dornei, a surprins si accidentat in gabaritul caii ferate un autoturism. In urma impactului, soferul autoturismului a decedat, autovehiculul fiind blocat sub locomotiva trenului", se precizeaza intr-un comunicat al Centrului…