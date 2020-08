Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este ingreunat pe sensul catre Constanta al autostrazii A2, in aceasta dimineata, dupa o tamponare intre cinci autoturisme, a anuntat Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. Evenimentul rutier s-a produs la kilometrul 139, in apropierea localitatii Fetesti…

- Traficul rutier este ingreunat pe sensul catre Constanta al autostrazii A 2, sambata dimineata, dupa o tamponare intre cinci autoturisme, a anuntat Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, potrivit Agerpres.

- Traficul rutier este restrictionat, miercuri, pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre litoral, in municipiul Fetești, județul Ialomița, unde se inlocuieste parapetul median, anunta Centrul Infotrafic.​Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca miercuri pana…

- Traficul rutier este ingreunat, sambata dimineata, pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, pe sensul spre litoral, in zona localitatii Drajna, unde a avut loc un carambol cu cinci autoturisme implicate, o persoana primind ingrijiri medicale. Tot pe A2, valorile de trafic sunt in crestere, pe sensul spre…

- Traficul rutier s-a intensificat, sambata, pe sensul catre Brasov al DN 1, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, potrvit Agerpres. "Traficul rutier s-a intensificat pe sensul de urcare al DN 1 Brasov-Ploiesti. Astfel, traficul rutier este intens pe sensul…

- Traficul rutier pe sensul catre litoral al autostrazii A1 Bucuresti-Constanta este intens sambata dimineata, iar pe unele tronsoane se circula in coloana, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). ‘Pentru prevenirea producerii unor accidente de circulatie,…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, luni, intre orele 8,15 - 17,00, se executa lucrari de reparatii la parapetul marginal al autostrazii A2 Bucuresti - Constanta, pe sensul catre Capitala, intre kilometrii 17 si 14, comuna Cernica, judetul Ilfov. Astfel, banda de urgenta este restrictionata,…

- Valorile de trafic sunt in crestere, sambata dimineata, pe sensul catre Constanta al autostrazii A 2, in zona in care se efectueaza lucrari la carosabil, anunta Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. "Valorile de trafic sunt in crestere pe Autostrada…