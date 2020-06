Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in perioada 21 - 23 iunie, circulatia in judetele Prahova si Ilfov se va desfasura ingreunat avand in vedere efectuarea unui transport agabaritic. Potrivit sursei citate, in aceasta perioada, se va desfasura un transport agabaritic pe traseul Floresti, judetul Prahova - DN1 - Centura Ploiesti - A3 - DNCB - Glina, judetul Ilfov. Transportul are latimea de 5,25 metri. Viteza de deplasare va fi adaptata conditiilor de trafic. In conformitate OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, viteza maxima de deplasare…