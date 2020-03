Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 11:30 , vantul afecteaza circulatia vehiculelor pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, pe tronsonul kilometric 75 Lehliu, judetul Calarasi ndash; 105 Drajna, judetul Calarasi , vizibilitatea fiind redusa…

- Vantul sufla cu putere și afecteaza circulatia pe Autostrada Soarelui, intre Drajna și Cernavoda, avertizeaza Infotrafic.Potrivit Centrului Infotrafic, vantul afecteaza circulatia vehiculelor pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, pe tronsonul kilometric 105 (Drajna, județul Calarași) – 160…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca vantul afecteaza circulatia vehiculelor pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, pe tronsonul kilometric 105 Drajna, judetul Calarasi ndash; 160 Cernavoda, judetul Constanta . De asemenea, avand in vedere atentionarile…

- Traficul pe Autostrada Soarelui, sensul catre Capitala, este restrictionat pentru lucrari de asfaltare, intre Fundulea și Branești.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca, din cauza lucrarilor de asfaltare a parții carosabile, pe sensul catre Capitala al autostrazii…

- S-a deschis traficul pe A2. Centrul Infotrafic informeaza ca circulatia rutiera a fost reluata pe tronsonul kilometric 10+600 de metri (Bucuresti) - 64 (Lehliu) al Autostrazii A2 Bucuresti – Constanta, dar si tronsonul kilometric 144 – 212, intre localitatile Fetesti si Constanta.

- Centrul Infotrafic anunta ca circulatia este restrictionata, pe DN 1, in judetul Prahova, pe sensul catre Capitala, pana in 6 februarie pentru montarea separatoarelor de sens, potrivit news.ro.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in perioada 28 ianuarie…

- Pe Autostrada Soarelui, intre Lehliu și Drajna, vizibilitatea este redusa sub 100 de metri din cauza cetii, avertizeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, scrie Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta…