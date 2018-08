Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va desfașura poliția sa militara la granița dintre Siria și Israel, in zona Inalțimile Golan, a anunțat astazi Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters. Dislocarea din sud-vestul Siriei a insurgenților sirieni devine o problema pentru Israel, care crede ca acest lucru ar putea permite aliaților…

- 114 delegații internaționale au participat astazi la deschiderea oficiala a Olimpiadei Internaționale de Matematica, eveniment care are loc zilele acestea in Cluj-Napoca. Printre elevii olimpici se afla și Hafez al-Assad, fiul lui Bashar al-Assad – președintele Siriei, astfel ca masurile de securitate…

- Consiliul de Securitate al ONU se va intruni joi pentru a discuta situatia din sud-vestul Siriei, care se degradeaza rapid, informeaza DPA. Reuniunea a fost convocata marti de Kuweit si Suedia si va fi dedicata eforturilor de reducere a violentelor in provincia Daraa, unde fortele guvernamentale…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, intenționeaza sa propuna președintelui rus Vladimir Putin o ințelegere care va accelera retragerea armatei americane din Siria, susține CNN, citand sursele sale. Potrivit canalului tv, propunerea lui Trump se va referi la regiunile din sud-vestul Siriei, de…

- Doar trupele guvernului sirian trebuie sa fie prezente la frontiera de sud a Siriei, care se invecineaza cu Iordania si Israel, a declarat luni ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, informeaza Reuters si RIA Novosti. Insurgentii sirieni stapanesc teritorii in aceasta zona si atacuri aeriene…

- Rusia poarta responsabilitatea pentru utilizarea armelor chimice de catre regimul sirian, deoarece in 2013 a garantat distrugerea depozitelor de arme chimice ale Siriei, se arata in declarația secretarului de presa al Departamentului american, Heather Nauert, in legatura cu publicarea raportului Organizației…

- Doi piloti au murit in urma prabusirii, in estul Siriei, a unui elicopter militar rusesc Ka-52, au informat luni agentiile de stiri citand Ministerul Apararii din Rusia, transmite Reuters. Citește și: Dezvaluiri din sala de judecata - Tariceanu, solicitare de ultima ora in instanța"Un…

- Doi piloti au murit in urma prabusirii, in estul Siriei, a unui elicopter militar rusesc Ka-52, au informat agentiile de stiri citand Ministerul Apararii din Rusia. "Un elicopter militar rusesc...