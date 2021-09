Stiri pe aceeasi tema

- Combatantii talibani au luat sub control intreg Afganistanul, inclusiv valea Panjshir, unde fortele opozitiei au fost infrante, au anuntat vineri trei surse talibane, in timp ce se auzeau focuri de arma trase in aer in capitala Kabul pentru a sarbatori victoria, informeaza Reuters.

- Papa Francisc a criticat implicarea recenta a Occidentului în Afganistan drept o tentativa a unor straini de a impune democrația - însa a facut acest lucru citându-l pe președintele rus Vladimir Putin cu o declarație care credea ca îi aparține Angelei Merkel, relateaza The Guardian.Suveranul…

- "Sute de mujahedini ai emiratului islamic se indreapta spre provincia Panjshir pentru a prelua acolo controlul, dupa ce responsabili locali au refuzat sa o predea in mod pasnic", au anuntat talibanii pe contul lor de Twitter in araba.Talibanii au intrat pe 15 august in capitala Kabul fara a intampina…

- Talibanii spun ca nu au rapit niciun strain, dar majoritatea au fost interogați inainte de a putea parasi Afganistanul, a declarat un oficial al talibanilor. La doar o saptamana dupa ce talibanii au pus rapid mana pe putere in tara din sudul Asiei, natiunile occidentale s-au straduit sa creasca ritmul…

- Forțele care se opun talibanilor în nordul Afganistanului spun ca au ocupat trei districte din apropierea vaii Panjshir unde s-au adunat ce a mai ramas din forțele guvernamentale și alte grupuri milițienești, relateaza Reuters. Ministrul apararii, generalul Bismillah Mohammadi, care a promis…

- In Afganistan mai sunt 27 de cetațeni romani, dupa ce 16 au reușit sa paraseasca zona in noaptea de luni spre marți, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Impreuna cu ministerul Apararii și Forțele Aeriene Romane au fost parcurse in regim de urgența, pe parcursul zilei de luni și al nopții…

- In Afganistan, talibanii, un grup islamist radical, inconjoara acum capitala Kabul, ultimul oraș aflat sub controlul guvernului și parasit de SUA. Dupa ce au preluat controlul asupra majoritații țarii in cateva zile, grație unei campanii militare uimitor de rapide, talibanii, care au condus Afganistanul intre…

- Afganistanul risca sa alunece intr-un razboi civil dupa retragerea ultimelor trupe straine, avertizeaza generalul american Scott Miller, comandantul misiunii conduse de SUA in Afganistan. Generalul Scott Miller a declarat marți ca Afganistanul ar putea intampina “vremuri foarte dificile” daca conducatorii…