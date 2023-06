Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile secrete britanice spun ca Rusia a intensificat recent protecția bazei Flotei Marii Negre din Sevastopol ocupata și a adus delfini cu botul mare pentru a o pazi. Potrivit European Pravda , asta a declarat, la 23 iunie, analiza serviciilor de informații ale Ministerului britanic al Apararii…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, intr-un mesaj video publicat pe Twitter și Telegram, ca a primit un raport de la serviciile de informații și de securitate al țarii sale, potrivit caruia Rusia pregatește un „atac terorist” care sa vizeze centrala nucleara de la Zaporojie, relataza…

- Foști angajați ruși din sectorul de aparare au fost reținuți pentru cooperare cu serviciile de informații militare ucrainene, a anunțat marți Serviciul Federal de Securitate (FSB, fostul KGB). Serviciul de Securitate al Rusiei susține ca acești foști angajați pregateau atacuri „teroriste in regiunile…

- ”In districtul simferopol, vagoane care transportau cereale au deraiat”, anunta intr-o postare pe telegram guvernatorul Crimeei anexate, Serghei Aksionov. Caile ferate locale anunta intr-un comunicat ca acest incident este rezultatul unor ”actiuni ale unor terte persoane”. Ele anunta suspendarea traficului…

- Un incendiu masiv a izbucnit la un depozit de petrol din Crimeea dupa ce a fost lovit de doua drone ucrainene, a anunțat sambata un oficial desemnat de Rusia in aceasta zona, cel mai recent dintr-o serie de atacuri in peninsula anexata, in timp ce Rusia se pregatește pentru o contraofensiva ucraineana…

- Ucrainenii ar fi lansat atacuri cu drone asupra portului Sevastopol din Crimeea. Guvernatorul prorus al orasului, Mihail Razvojaev, a transmis luni dimineața ca rușii au respins loviturile ucrainenilor, relateaza The Guardian. In aceste zile, atenția se indreapta in mod special spre frontul ucrainean…

- Flota rusa a Marii Negre a respins un atac cu drone asupra portului Sevastopol din Crimeea in primele ore ale zilei de luni, a declarat guvernatorul prorus al orasului pe retelele sociale, relateaza Reuters."Conform ultimelor informatii: o drona de suprafata a fost distrusa ... a doua a explodat…

- Serviciile de informații britanice au consacrat raportul de luni dimineața unei analize de securitate a Flotei rusești din Marea Neagra. Actualizare zilnica afirma ca, in ultimele șase luni, flota rusa a fost atacata de doua ori de drone și vehicule de suprafața fara pilot (UAV). La 22 martie 2023,…