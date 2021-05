Stiri pe aceeasi tema

- Grecia redeschide terasele cafenelelor și restaurantelor, dupa șase luni in care acestea au fost complet inchise, scrie AFP. Pandemia de coronavirus a dat o puternica lovitura economiei Greciei, prin afe...

- Biserica Ortodoxa a Greciei a devenit proprietarul celui mai mare asigurator din Romania. Este vorba de City Insurance, liderul pieței de asigurar, dupa numarul de clienti care au incheiat polite de asigurare. Deocamdata, actele nu au ajuns inca la Autoritatea de Supraveghere Financiara. Vicepreședintele…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a fost invinsa de echipa Greciei cu scorul de 3-1 (25-22, 25-17, 19-25, 25-21), luni seara, in ultimul meci amical sustinut de tricolori in stagiul de pregatire din Grecia. Intr-o partida care a durat 93 de minute, cel mai bun marcator al formatiei…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a hotarat ca Banca Nationala a Romaniei are atributii de autorizare si de luare a masurilor necesare in sistemul de economisire-creditare, conform Legii nr. 541/2002, insa nicaieri in cuprinsul acestei legi nu este prevazuta competenta exclusiva a BNR cu privire la…

- Alegerea mobilierului pentru bucatarie nu este o sarcina ușoara, deoarece piesa de mobilier trebuie nu numai sa se incadreze perfect in stilul general al bucatariei, ci ar trebui sa fie și funcționala. De la dulapuri, mese și rafturi, pana la un colțar de bucatarie , stilul și utilitatea bucatariei…

- Un studiu a relevat o crestere notabila a prezentei virusului SARS-CoV-2 in apele reziduale in mare parte a Greciei, mai ales in capitala Atena si insula Creta, in timp ce guvernul grec are in vedere o iesire graduala din izolarea in vigoare de patru luni si jumatate, relateaza marti agentia EFE.…

- Elon Musk n-are niște zile prea liniștite. Dupa ce un nou prototip Space X a explodat la aterizare, Musk mai are o problema privind averea sa. Acțiunile Tesla au scazut in ultima saptamana acum aproape 120$/acțiune. Acum, averea neta a lui Musk este de 150.9 miliarde, in timp ce 17 februarie aceasta…

- Un cutremur de magnitudine 5,8 s-a inregistrat joi seara, cu putin inainte de ora 21.00 locala in apropiere de orasul Larissa din centrul Greciei, a anuntat Observatorul National al Institutului de Geodinamica din Atena, citat de agentia de presa ANA, scrie digi24.ro.