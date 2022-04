InfoCons: Atenţie la vopseaua de ouă! Poate să conţină până la 11 E-uri Asociatia pentru Protectia Consumatorilor – InfoCons atrage atenția ca vopseaua de oua poate sa contina pana la 11 E-uri, iar aceasta poate fi ingerata chiar daca este doar pe coaja oului, prin transferul pe maini sau prin transferul direct in oua, Din punctul de vedere al aditivilor alimentari, 98,36% dintre produse au in compozitie E-uri (aditivi alimentari), dupa cum rezulta din centralizarea si analizarea informatiilor ce se regasesc pe etichete. Referitor la produsele care contin aditivi alimentari, 65,57% au avut in componenta acid lactic (E270), 63,93% – azorubina (E122), iar 54,10% – benzoat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Ca in fiecare an, Sarbatorile Pascale vin cu tradiționalul vopsit de oua, insa trebuie sa fiți vigilenți, deoarece vopseaua poate conține pana la 11 E-uri. Acestea pot ajunge in corpul nostru chiar daca sunt doar pe coaja oului, prin transferul pe maini sau prin transferul direct in oua.

