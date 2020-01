Info trafic: Cer senin, vizibilitatea in trafic este buna. SC Drumuri Poduri Maramures a intervenit cu 11 utilaje si 94 tone material antiderapant

Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. Carosabilul este curat si partial umed pe sectoarele de drumuri nationale, respectiv curat si umed pe sectoarele de drumuri judetene. Angjatii societatii de drumuri nationale au actionat cu sapte utilaje si s-au raspandit 21 tone de material antiderapant…

- Circuatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. Carosabilul este curat si partial uscat pe sectoarele de drumuri nationale, curat si umed pe sectoarele de drumuri judetene. Cer acoperit, vizibilitatea in trafic este buna, vant linistit, cu intensificari temporare pe crestele montane. Angajatii…

- Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale este curat si uscat in zona de ses, deal si munte, respectiv partial umed in zona inalta de munte. Cerul este senin pe majoritate sectoarelor de drumuri publice din judet. Vizibilitatea in trafic este buna, vantul bate linistit. Angajatii sectiei de drumuri…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. Nu au fost semnalate probleme in trafic, datorita conditiilor meteorologice. Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale este partial umed. Pe DN 18, in Pasul Prislop, intre km 160 si km 180 este depus pe carosabil un strat de zapada framantata…

- Circulația rutiera este asigurata fara evenimente rutiere, blocaje sau derapaje, a anunțat Prefectura Suceava. ”Carosabilul este umed cu porțiuni de zapada framantata 0-2 cm și ninge peste tot in zona de munte. Vantul bate cu 30-40km/h in Pasul Tihuta și pe DN 2E, 50-60km/h la Palma. S-a acționat cu…

- Circulația rutiera este asigurata fara evenimente rutiere, blocaje sau derapaje, a anunțat Prefectura Suceava. ”Carosabilul este umed cu porțiuni de zapada framantata 0-2 cm și ninge peste tot in zona de munte. Vantul bate cu 30-40km/h in Pasul Tihuta și pe DN 2E, 50-60km/h la Palma. S-a acționat cu…

- Circulatia rutiera pe drumurile publice din judet se desfasoara in conditii de iarna. Vizibilitatea este redusa in trafic, de ceata, sub 100 de metri, pe DN18, Dealul Hera. Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale este curat si uscat, cu exceptia DN 18, in Pasul Prislop, unde intre km 140 si km…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe sectoarele de drumuri publice din judet. Sectoarele de drumuri nationale au carosabilul curat si uscat. Vizibilitatea este buna in trafic, vantul sufla moderat. Angajatii sectiei de drumuri nationale au imprastiat 12 tone de sare in Pasul Gutai,…