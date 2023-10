Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, este invitat, marti, in plenul Camerei Deputatilor la dezbaterea „Ora Guvernului”, la solicitarea facuta de Grupul parlamentar al USR. Dezbaterea, amanata luna trecuta, are tema „Cum pregateste Ministerul de Interne lupta impotriva drogurilor? Strategiile…

- Miliardarul Elon Musk se implica in dezbaterea privind imigrația din SUA. Șeful Tesla a facut o vizita la granița dintre Texas și Mexic, unde s-a intalnit cu politicieni locali și forțe de ordine, pentru a obține ceea ce el a numit o viziune „nefiltrata” a situației, noteaza Reuters.

- Cu aproximativ o luna in urma un caz șocant s-a petrecut in Botoșani. O mama și-a aruncat pe geam copiii in varsta de 2 și 3 ani. Unul dintre micuți, cel in varsta de 2 ani a murit, in timp ce fratele lui a fost internat in stare grava la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii “Sf. Maria” Iași. Daca…

- Noi informații despre cazul șocant din Botoșani au aparut in urma cu puțin timp. Dupa ce mama de 23 de ani, care și-a aruncat copiii pe geamul hotelului in care s-a cazat a fost reținuta de autoritați, dar și dupa ce copilul urma sa fie deconectat de la aparatele care il țineau in viața, se pare ca…

- Muzica nu scuza totul, dreptul la creație, limita libertații de exprimare și versuri care au creat o dezbatere naționala. Sunt ideile principale care raman in urma participarii lui Gabriel Gavriș, cunoscut sub numele de scena Gheboasa, la Festivalul Untold din acest an.

- Duminica, 6 august 2023, Teodora Dragoi și Boris Velimirovici vorbesc despre dreptul fiecarui cetațean roman de a avea acces la servicii medicale de calitate. Indiferent de apartenența etnica.

- Duminica, 30 iulie 2023, Teodora Dragoi și Boris Velimirovici readuc in atenția noastra tradiționalul discurs al premierului maghiar Viktor Orban de la Universitatea Libera de Vara, de la Baile Tușnad.

- Președintele american Joe Biden susține ideea livrarii de avioane de lupta F-16 in Turcia. Jake Sullivan, consilier pentru securitate naționala al președintelui Statelor Unite, a spus acest lucru la o conferința de presa marți. "Președintele Biden a fost clar și fara echivoc de citeva luni ca este in…