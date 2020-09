Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 5 sept – Sputnik. Camerele ascunse, de regula, sunt instalate in locuri inaccesibile, insa aceasta nu poate fi instalata fara sa fie vizibila cu desavarșire. Dispozitivul de inregistrare poate fi detectat cu ajutorul camerei video și a lanternei smartphone-ului, i-a relatat agenției ”Prime”…

- CHIȘINAU, 5 sept – Sputnik. Camerele ascunse, de regula, sunt instalate in locuri inaccesibile, insa aceasta nu poate fi instalata fara sa fie vizibila cu desavarșire. Dispozitivul de inregistrare poate fi detectat cu ajutorul camerei video și a lanternei smartphone-ului, i-a relatat agenției ”Prime”…

- Compania DeepMind, cu ajutorul unui model special de inteligența artificiala, a imbunatațit calculul timpului de calatorie cu 50%. De asemenea, algoritmul va ajuta la optimizarea traseului conducatorului auto și-l va face mai repede. Compania DeepMind, cu ajutorul modelului sau de inteligența artificiala…

- Politistii de frontiera si lucratorii vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret – I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit, cu ajutorul cainelui Abay din dotarea Poliției de Frontiera, ascunse in bagajele unui barbat, doua arme de vanatoare si 493 bucati alice, pentru care persoana nu…

- In perioada 29-30 august, in cadrul Targului Auto din Baia Mare, se va organiza și un targ caritabil pentru Alessia Lacramioara Curca. In cadrul targului caritabil se vor vinde diverse obiecte, precum carți, hainuțe sau jucarii, iar banuții stranși vor fi adaugați sumei stranse deja. Micuța in varsta…

- O postare pe o rețea de socializare ne informeaza ca o persoana este in stare critica și are nevoie absoluta de ajutorul nostru. „Va rog frumos, va cer o favoare pe care o voi intoarce…Sufera nespus de mult…Avem nevoie de puțin sange pentru o viața. Este mama mea ,este in Spitalul Județean Baia Mare.…

- Tragedia s-a produs in 26 iunie, pe calea ferata de pe raza localitatii Biharia din judetul Bihor, batrana fiind omorata de trenul InterRegio Baia Mare – Timisoara Nord. Medicii care au ajuns de urgenta la fata locului nu au mai putut face nimic pentru femeie, fiind nevoiți sa declare decesul. Ulterior,…

- Asociatia Grupul Milvus din Targu Mures a lansat, marti, campania de informare in cadrul proiectului “Stop joc? Nu lasa schimbarile climatice sa incheie jocul!”, in valoare totala de 5,3 milioane de euro, la care participa mai multe organizatii de protectia mediului din Europa. Responsabilul pentru…