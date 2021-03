Influencerii din România fac bani frumoși din postările pe Instagram. Onorariile încep de la 60 euro Piața de publicitate online (digital advertising) din Bulgaria este estimata la 89 milioane euro in 2021, iar piața din Romania are o valoare de 377 milioane euro, dar un ritm de creștere similar (13%). Razboiul vaccinurilor. Australia cauta aliați in disputa cu UE privind exportul de vaccinuri Studiul a analizat 9.216 conturi Instagram ale influencerilor din Romania și 6.682 conturi din Bulgaria, iar cei doi indicatori urmariți au fost onorariile influencerilor activi in aceste doua piețe, dar și EMV (Valoarea Media Obținuta) - standard acceptat in industria de publicitate pentru masurarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

