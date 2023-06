Inflație de 6.1% în zona euro – TradeVille Rata Șomajului Neschimbata Fata De T1 2022 Conform celor mai noi statistici ale INS, in primul trimestru din 2023, rata șomajului din Romania a fost similara cu cea inregistrata in aceeași perioada a anului trecut, de 5.8%. Populația activa a Romaniei este de 8.1 milioane, din care aproximativ 471,800 sunt șomeri. Pe grupele de varsta, rata șomajului la tinerii intre 15-24 de ani a atins cea mai mare valoare (21.6%). (Sursa: INS) Cifra De Afaceri A Serviciilor De Piața A Crescut Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piața prestate populației in luna aprilie 2023 a scazut… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

