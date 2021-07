Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent unde locuiești – la casa sau apartament – la un moment dat vei avea nevoie de ajutor pentru rezolvarea problemelor la instalațiile sanitare. In unele case vechi, pot sa apara mai multe probleme nedorite, mai ales daca acestea au fost construite in urma cu cel puțin 30 de ani. Cand te muți…

- Infidelitatea este un subiect dezbatut de ani buni. Daca unele studii spun ca barbatii infideli pot fi depistati dupa anumite trasaturi de comportament, cand vine vorba de femei, varsta este factorul care le poate da de gol atunci cand sunt „pe picior gresit‟.

- Ripensia l-a transferat de la CSC Ghiroda si Giarmata Vii pe goalkeeperul Octavian Mosoarca. Jucatorul in varsta de 20 de ani se afla in pregatiri cu ros-galbenii inca de la reunirea formatiei din Liga 2. Octavian Mosoarca si Razvan Morariu au fost singurii jucatori pastrati si pentru stagiul centralizat…

- In ultimii ani din ce in ce mai multe persoane apeleaza la serviciile de curațenie pentru ca locurile de munca obositoare la care programul este de dimineața pana seara nu mai permit oamenilor sa mențina curațenia in casa așa cum iși doresc. Avand in vedere ca ambii soți lucreaza, cineva trebuie sa…

- Daunatori precum gandacii de bucatarie sau ploșnițele iși fac apariția destul de des in casele oamenilor. Aceștia par inofensivi dar pe termen lung sunt nocivi și pot face foarte mult rau celor din jur...

- (P) Sfaturi pentru alegerea unei case de amanet de incredere Fiecare dintre noi intampina adesea situații economice dificile care ne condiționeaza sa cautam bani pentru rezolvarea unor nevoi imediate. Cea mai simplă soluție de a obține un împrumut rapid este prin apelarea la…

- In data de 22 iunie 2021, orele 10:00, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, se va susține examenul pentru obținerea atestatului de detectiv particular. Persoanele interesate de obtinerea atestatului de detectiv particular pot depune la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Arges,…

