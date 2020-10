Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Valoarea voucherului pentru „After school” a scazut la jumatate, iar lista beneficiarilor a fost redusa. Noile condiții pentru acordarea tichetului In anii școlari precedenți, valoarea tichetului pentru programul „After school” a fost stabilit la 200 de lei pe luna, pentru fiecare elev,…

- Numarul noilor cazuri de Covid confirmate la Cluj e din nou in scadere. Asta dupa ce vineri, pentru prima data in ultimele zile, numarul cazurilor noi scazuse fata de ziua anterioara cu aproximativ 40%.

- Statiunea montana Moneasa si-a pierdut jumatate dintre turisti de la inceputul acestui an, fata de anii anteriori, pe fondul pandemiei de COVID-19, atat pentru ca numarul locurilor de cazare au fost reduse pentru a asigura protectia sanitara, cat si pentru ca multi au renuntat la vacante de teama…

- Coreea de Sud a a anunțat, duminica, ca va relaxa regulile de distanțare sociala luni, permițand redeschiderea facilitaților de divertisment nocturne și a echipamentelor sportive, deoarece noile cazuri de coronavirus au scazut in ultimele saptamani, transmite Reuters. Infecțiile zilnice ale virusului…

- Vicepresedintele PSD Mihai Tudose l-a criticat marti pe ministrul Economiei Virgil Popescu, care a spus despre repornirea petrochimiei ca este „o Fata Morgana” si noteaza ca in urma cu cinci luni acelasi ministru afirma ca Romania trebuie sa se concentreze pe petrochimie. „La PNL e ceva de genul: Noi…

- Capacitatea de cazare a structurilor de primire turistica a fost in primul semestru din 2020 cu 54,9% mai mica fata de perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In primele sase luni, din 2020, hotelurile au detinut cea mai mare pondere, de…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania s-au redus la 352 milioane de euro, in primele sase luni ale acestui an, comparativ cu 2,697 miliarde de euro, in perioada ianuarie - iunie 2019, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate joi. Participatiile la capital (inclusiv…

- Productia industriala a scazut cu 16,7% in prima jumatate a acestui an, fata de aceeasi perioada din 2019, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata. Acest lucru a fost provocat...