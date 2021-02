Infecțiile cu Covid-19 in scadere la 1.872 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, in urma efectuarii a aproape 15.000 de teste la nivel national, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza GCS. Pana duminica, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 761.963 de cazuri de infecții cu COVID-19. Dintre acestea, 708.151 au fost declarate vindecate. La nivel national, pana la aceasta data, au fost prelucrate 5.719.598 de teste RT-PCR si 202.447 de teste…