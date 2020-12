Inendiu puternic la două case din localitatea Jilava (FOTO) Un incendiu puternic a izbucnit, marți dimineața la doua case din comuna Jilava, județul Ilfov. Pompierii au ajuns la fața locului la ora 06:18. Incendiul a cuprins cele doua case și anexele acestora. Focul s-a extins pe o suprafața totala de 400mp. La locul intervenției au venit 11 autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala pentru descarcerare, 1 echipaj SMURD, o autospeciala pentru intervenție și salvare de la inalțime. Focul s-a manifestat cu violența. Momentan nu s-a stabilit cauza incendiului. Din fericire nici o persoana nu a fost ranita. sursa foto: ISU București Ilfov sursa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

