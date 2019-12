Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni s-au adunat sa asiste la eclipsa circulara, supranumita si „cercul de foc”, pentru ca Luna a acoperit centrul Soarelui.Anual, in mod obisnuit, de pe Pamant sunt vizibile doua eclipse de Soare.Cea mai recenta eclipsa a avut loc pe 2 iulie si a fost vizibila din America…

- Mii de persoane s-au adunat joi, a doua zi de Craciun, in regiuni din Orientul Mijlociu si Asia pentru a observa o eclipsa de Soare inelara, un fenomen astronomic spectaculos cunoscut si sub numele de "inel de foc", relateaza Reuters si AFP. O eclipsa partiala de acest tip se produce atunci cand Luna…

- Horoscop 26 decembrie 2019, Eclipsa de Soare. A treia si ultima Eclipsa de Soare a anului 2019 are loc pe 26 decembrie si este singura eclipsa inelara din acest an , numita adesea si eclipsa “inelului de foc”. In timpul unei eclipse solare inelare, dimensiunea…

- Fenomen astronomic spectaculos, in a doua zi de Craciun. O eclipsa de soare va avea loc in data de 26 decembrie, informeaza evz.ro. Este vorba despre o eclipsa inelara care nu va fi vazuta din Romania. Eclipsa va incepe in Orientul Mijlociu, unde va putea fi urmarita, ea fiind vazuta cel mai bine din…

- Eclipsa inelara de Soare din 26 decembrie 2019 va incepe la ora 03:34 UTC (05:34, ora Romaniei). Se numește eclipsa inelara pentru ca Luna noua este mai departe decat de obicei și fiind mai mica pe cer va bloca doar centrul discului solar. Astfel, observatorii vor vedea de fapt un inel in jurul…

- SUA – Doua persoane și-au pierdut viața și mai multe persoane au fost ranite intr-un atac armat miercuri dupa-amiaza pe santierul naval al bazei militare Pearl Harbor, in Hawaii. Atacatorul, un militar din cadrul Marinei SUA, a murit din cauza ”unei plagi pe care si-a cauzat-o prin impuscare”.…

- Visa (NYSE:V) si Revolut, unul dintre cele mai importante fintech-uri din Europa, au anuntat astazi un nou parteneriat prin intermediul caruia Revolut isi va extinde accelerat business-ul la nivel global. Cu ajutorul brandului Visa si a gradului sau mare de acceptare la nivel international,…