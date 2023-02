Stiri pe aceeasi tema

- Ca un ceas elvețian, adica perfect, a mers naționala masculina de tenis de masa a Romaniei in preliminariile pentru Campionatul European Malmo 2023. Intr-o grupa cu Ucraina și Slovenia, naționala Romaniei a caștigat la pas toate intalnirile, 3-0 și 3-0 cu Ucraina, respectiv 3-0 și 3-0 cu Slovenia. Cu…

- In concursul feminin de simplu de la U 19, Elena Zaharia a oferit revenirea zilei. Echipa Romaniei de tenis de masa care a participat la turneul WTT Youth Contender Doha 2023, din Qatar, a obtinut 12 medalii, iar pe podium au urcat si reprezentantele Constantei Elena Zaharia si Bianca Mei Rosu. Ambele…

- In perioada 11-14 ianuarie, in Austria, s-a desfasurat WTT Youth Contender Linz, una dintre cele mai importante competitii internationale de tenis de masa destinate juniorilor. Romania a fost prezenta la competitie la mai multe categorii, iar rezultatele obtinute au fost excelente. Antrenorul craiovean…

- Federatia Australiana de Tenis isi mentine pozitia in ceea ce priveste participarea sportivilor din Rusia si din Belarus la primul grand slam al anului, Australian Open. Sportivii vor putea concura, in ciuda apelurilor ca lor sa li se interzica participarea, in contextul ofensivei militare a Rusiei…

- Federația Romana de Tenis de Masa a organizat o petrecere de Craciun, in Poiana Brașov. Campionii de la tenis de masa au aratat ca știu sa se distreze. Bernadette Szocs este cea mai valoroasa jucatoare romana de tenis de masa. Sportiva a atras toate privirile la petrecere, datorita rochiei conceputa…

- Dupa un sezon greu, incununat cu foarte multe medalii internaționale, sportivii au aratat la petrecerea de la munte ca știu sa se și distreze. Federația i-a premiat pe cei mai buni din 2022, iar Bernadette Szocs a ocupat primul loc al clasamentului. Pentru Gala din Poiana Brașov, Bernie și-a pregatit…

- Ultima competiție de tenis de masa majora a anului este in plina desfașurare in aceste zile. Sportivii romani se remarca la Campionatul Mondial destinat juniorilor, care are loc in Salle Omnisport...

- Juniorii de la tenis de masa se pregatesc de cea mai tare competiție din acest an, Campionatul Mondial din Tunisia! Intre doua antrenamente, sportivii stau cu ochii pe turneul final de fotbal din Qatar și și-au ales deja favoritele: Portugalia și Brazilia. La fotbal, Romania nu a mai ajuns la un campionat…