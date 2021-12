Stiri pe aceeasi tema

- Un album alcatuit in intregime din cantece și ciripituri ale pasarilor australiene pe cale de dispariție a debutat in primele cinci poziții ale topului muzical Aria din aceasta țara, relateaza BBC.

- Smiley lanseaza „Nu mai exista dup-aia”, al doilea scurt-metraj din serialul muzical „Mai mult de-o viața”, in care cei trei prieteni din copilarie, personajele principale ale poveștii in 5 episoade, traiesc acum gustul iubirii adolescentine care-i poarta intens și dramatic intre extaz și agonie. „O…

- Hitmakerul Costi, nominalizat deja pentru a doua oara la Grammy, a pregatit un proiect special pentru una dintre cele mai importante zile ale lunii decembrie: ziua Naționala a Romaniei. Format din doua parți, „Mare e lumea” și „Romania mea”, proiectul realizat de Costi aduce in același loc artiști de…

- Direcția Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș anunța ca in județul nostrum sunt recomandate a fi luate de catre populație o serie de masuri cu privire la combaterea gripei aviare. Oficialii DSVSA Maramureș susțin ca avand in vedere ca din luna octombrie pana in prezent, mai multe…

- Melodia „All I Want for Christmas Is You” a cantaretei Mariah Carey a revenit deja in topul Billboard Hot 100, dupa ce a fost desemnata cel mai bun cantec de sarbatori din toate timpurile, conform news.ro. Piesa lansata in 1994 a ajuns prima data in topul 10 al clasamentului american al single-urilor…

- Australia si-a atins un prim obiectiv de vaccinare miercuri, dupa ce 70% din totalul rezidentilor sai cu vârste de peste 16 ani au fost vaccinati cu schema completa împotriva noului coronavirus, informeaza DPA citata de Agerpres.Ministrul australian al Sanatatii, Greg Hunt, a facut…

- In sezonul 11 iUmor concurenții au venit mai pregatiți ca oricand sa starnesca hohote de ras și uimire. Arun de la Tecuci a venit la iUmor 2021 deghizat in pirat și pregatit sa starneasca hohote de ras.

- Au fost momente jenante la postul de televiziune ABC News. Doua realizatoare TV au fost date afara din studio cu doar cateva momente inainte ca in platou sa fie invitata vice-președintele american Kamala Harris