Industria luxului, în centrul unei investigaţii antitrust a UE împotriva unor companii precum Gucci Comisia Europeana a declarat marti ca autoritatile de reglementare antitrust au perchezitionat companii din sectorul modei din mai multe tari ale UE, dar nu au numit companiile implicate si nu au precizat potentialele incalcari pe care le investigheaza. Reuters a relatat miercuri ca autoritatile de reglementare antitrust din UE inspecteaza o sediu al companiei de produse de lux Gucci, ca parte a anchetei. Inspectarea sediului Gucci a avut drept scop posibile incalcari ale articolului 101 al Uniunii Europene, potrivit unei surse cu cunostinta directa a problemei. Articolul interzice acordurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

