Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii Chinei, Xi Jinping, si al Rusiei, Vladimir Putin, se intalnesc, joi, in Uzbekistan pentru un summit regional care pare un front in fata Occdentului, in pline tensiuni exacerbate de razboiul din Ucraina, scrie AFP. Xi si Putin se reunesc in orasul Samarkand, o etapa-cheie pe stravechiul…

- O estimare a serviciilor americane de informații, publicata marți, arata ca Moscova a trimis, in mod discret, cel putin 300 milioane de dolari in total unor partide politice si candidati in peste 20 de tari, incepand din 2014, pentru a-si exercita influenta, relateaza agenția France Presse, citata de…

- Salman Rushdie, autorul ale carui scrieri au dus la amenințari cu moartea din partea Iranului in anii 1980, a fost atacat și se pare ca a fost și injunghiat, vineri, in timp ce se pregatea sa țina o conferința in vestul New York-ului, potrivit Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a confirmat ca gazele rusești catre Turcia vor fi platite in ruble, a informat sambata presa turca, transmite France Presse. „Un aspect pozitiv al vizitei noastre la Soci este acordul nostru cu dl Putin privind rubla. Daca Dumnezeu permite, schimburile noastre…

- Bilantul atacului cu drona ce a vizat duminica statul major al Flotei Ruse de la Marea Neagra din Sevastopol a crescut de la cinci la sase raniti.Ucraina a negat, duminica, ca a atacat cu o drona statul major al Flotei Ruse de la Marea Neagra din Crimeea, o lovitura ce a facut sase raniti potrivit Moscovei,…

- Serviciile secrete din Ucraina susțin ca forțele rusești au fost indemnate de Moscova sa identifice și sa urmareasca rutele pe care sunt livrate armele catre Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Dupa parteneriate din domeniul anime, acum realme se asociaza cu cel mai popular film al momentului, Thor: Love and Thunder pentru o editie speciala de telefon realme GT Neo 3 150W. Vanzarile incep pe 13 iulie si intelegem oarecum asocierea dintre fulgere… si un telefon care se incarca fulgerator de…

- Miniștrii Energiei din Uniunea Europeana s-au intalnit la Luxemburg pentru a cauta soluții la șantajul pe care Federația Rusa il practica in privința aprovizionarii cu gaz, dupa cele 6 seturi de sancțiuni impuse Moscovei.