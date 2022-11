Industria de software ajunge la o cifră de afaceri de 11 miliarde euro Industria de software din Romania continua creșterea și anul acesta, majorarea cifrei de afaceri a companiilor de profil fiind estimata la 250% pentru ultimii zece ani, conform unei analize KeysFin. Problema Romaniei este insa nivelul de digitalizare, unde ramanem pe ultimele locuri in Europa, in clasamentul DESI. Top care ne arata ca educația digitala este ca și inexistenta pentru majoritatea populației, iar pentru a urca in acest top trebuie gasite soluții prin care digitalizarea sa ajunga și la cei care nu știu sa o foloseasca singuri. Și nici administrațiile publice locale nu sunt prea interesate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

