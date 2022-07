Stiri pe aceeasi tema

- International Data Corporation (IDC) a redus semnificativ estimarile privind vanzarile de telefoane, calculatoare și tablete din cauza inflației, razboiului, dar și a restricțiilor de circulație impuse anul acesta in China. Cea mai mare scadere in 2022 este așteptata in Europa Centrala și de Est. Astfel,…

- Șocați de masurile anunțate de Ministerul Invațamantului, mulți ma intreaba ingrijorați: incotro merge educația din țara noastra? Incep raspunsul cu observația ca, in orice țara, schimbarile majore se pregatesc și se discuta public pe un proiect demn de nume. In Romania, in clipa de fața, nu exista…

- ”Majorarea costurilor de constructie reprezinta cea mai mare provocare a anului 2022 pentru 90% dintre companiile imobiliare din Romania si din alte tari din aceasta regiune a Europei”, potrivit studiului Deloitte Real Estate Confidence Survey for Central Europe 2022, derulat in al doilea trimestru…

- Bulgaria așteapta, in acest sezon estival, intre 5,5 milioane și 6 milioane de turiști, in principal din Polonia, Ungaria, Romania, Germania, Marea Britanie, Serbia, Cehia și Israel, a declarat ministrul Turismului, Hristo Prodanov, care s-a aratat destul de optimist, in ciuda crizelor din ultimii ani.…

- In ultimii 2 ani, industria financiara globala a trebuit sa se adapteze constant la ritmul rapid al digitalizarii forțate determinat de pandemia COVID-19 . A trebuit sa depașeasca o mulțime de provocari: o trecere imediata la plați fara contact, o nevoie severa de soluții de plata a facturilor și…

- Comisia Europeana a decis, miercuri, sa puna 248 milioane euro la dispozitia Romaniei si altor patru state membre care au fost cele mai afectate la inceputul razboiului si care gazduiesc un numar mare de refugiati. Decizia se succeda evenimentului mondial de strangere de fonduri din 9 aprilie, intitulat…

- ”Productia de ciment din 2021 se ridica la 10,7 milioane de tone, cu o crestere de 1,3% fata de anul anterior. Piata locala a cimentului a inregistrat o majorare de 0,7% in 2021, la o valoare de 635 de milioane de euro, fata de 630 de milioane de euro in 2020, conform datelor furnizate de Institutul…

- Potrivit unui comunicat emis de Atu Tech, piața locala de sisteme de securitate pentru segmentul rezidențial a urcat anul trecut la peste 220 de milioane de lei, cu aproape 50% mai mult fața de finalul anului 2019. Construcțiile noi, multe dintre ele presupunand și instalarea de sisteme de securitate,…