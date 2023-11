Stiri pe aceeasi tema

- ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania) a anunțat ca numarul de inmatriculari noi a crescut pe Romaniei in perioada perioada ianuarie-septembrie 2023. ACAROM a anunțat la inceput de octombrie o creștere in ceea ce privește numarul de inmatriculari noi din țara in acest an. Statistica…

- A 9-a luna din 2023 nu a fost una buna pentru industria producatoare de mașini din țara noastra. O arata cele mai recente date furnizate de catre Asociația Constructorilor de Automobile din Romania. In luna septembrie, uzinele Dacia și Ford Otosan au produs in total 46.888 de mașini, cu 9.1% mai puține…

- Nicio autoritate din Romania nu stie cate prize de incarcare a masinilor electrice exista la nivel national si cred ca nici in urmatorii cinci ani nu vom sti acest lucru, a declarat, joi, in cadrul unui eveniment de specialitate, Adrian Sandu, secretar general si membru in board-ul Asociatiei Constructorilor…

- In luna august 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +21% fața de august 2022, atingandu-se un nivel de 787.626 unitați. In perioada ianuarie-august 2023: au fost inmatriculate, in total, 7.087.467 unitați, in creștere cu +17.9% fața de perioada similara din 2022…

- In perioada iulie-august 2023 au fost produse in Romania 58.829 autoturisme, cu o scadere de 4,5% fața de perioada similara de anul trecut, respectiv 61.634 unitați, dupa cum a comunicat Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). Citește și: Hotel „Arges” din Pitesti intra in reteaua…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au atins valoarea de 99.466 unitați, in primele opt luni din 2023, in creștere cu 19,33% fața de perioada similara din 2022, respectiv 83.349 unitați, potrivit datelor transmise luni de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). Spre comparație,…

- Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), organizația industriei auto din Romania care genereaza peste 200.000 de locuri de munca directe, o cifra de afaceri cumulata de 31 miliarde de euro si 29% dintre exporturile țarii, a luat act cu ingrijorare de intentia Guvernului Romaniei…

- Dacia este brandul favorit de romanii care au ales sa iși cumpere o mașina prin programele Rabla Clasic și Plus, cu 6.594 de mașini prin Rabla Plus și 23.910 de mașini prin Rabla Clasic, potrivit datelor transmise de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).