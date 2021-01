Indonezia: Un pasager nu a urcat în avionul prăbușit pentru că nu îi venise rezultatul testului Covid-19 Un pasager nu a mai urcat în avionul care s-a prabușit sâmbata în Indonezia pentru ca nu avea înca rezultatul testului pentru Covid-19.



Conform site-ului avherald.com, citat de Mediafax, pasagerul a rezervat un loc în avionul prabușit, dar a ratat zborul deoarece nu îi venise rezultatul testului PCR pentru Covid-19. Rezultatul i-a sosit abia dupa ce aeronava a plecat deja.



Pasagerul era negativ la Covid-19, ceea ce i-ar fi permis sa urce în avion.



Pasagerul era negativ la Covid-19, ceea ce i-ar fi permis sa urce în avion.

Un oficial local a declarat pentru site-ul News.Detik.com ca aeronava s-a prabusit în

Sursa articol: hotnews.ro

