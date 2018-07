Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile coordonate comise miercuri de gruparea jihadista Statul Islamic (SI) in sudul Siriei s-au soldat cu aproape 250 de morti, potrivit unui nou bilant dat publicitatii de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Atacurile impotriva mai multor sate au avut loc in provincia…

- Politia din Toronto a transmis miercuri ca nu exista nicio proba care sa confirme revendicarea de catre gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a atacului armat soldat cu doi morti duminica in acest oras canadian. "In aceasta etapa" a anchetei, "nu avem nicio proba care sa permita sustinerea…

- Fiul liderului gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis in Siria luni de trei rachete teleghidate rusesti asupra unei pesteri unde acesta se afla, au afirmat serviciile de informatii irakiene, citate de France Presse, informeaza Agerpres.Marti, Amaq, agentia de propaganda…

- Fiul liderului gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis in Siria luni de trei rachete teleghidate rusesti asupra unei pesteri unde acesta se afla, au afirmat serviciile de informatii irakiene, citate de France Presse. Marti, Amaq, agentia de propaganda a Statului Islamic,…

- Un lider extremist islamist a fost condamnat vineri la pedeapsa cu moartea in Indonezia pentru ca a ordonat comiterea unor atentate sinucigase in 2016 la Jakarta, acestea fiind primele atacuri sangeroase revendicate de gruparea jihadista Statul Islamic in Asia de Sud-Est, informeaza AFP. Predicatorul…

- Departamentul de Justitie american a anuntat miercuri eliberarea in curand in Siria a unui american acuzat ca a luptat pentru gruparea Stat Islamic (SI) si detinut de fortele americane in Irak de peste opt luni, relateaza France Presse. Intr-o declaratie, Departamentul de Justitie (DoJ) a…

- Cinci dintre cei mai cautați teroriști din Statul Islamic au fost capturați de autoritațile americane intr-o operațiune realizata cu ajutorul serviciilor irakniene, desfașurata pe teritoriul Irakului. Acest lucru a fost confirmat și de Donald Trump. "Cinci dintre cei mai cautati lideri…

- Cinci lideri ai retelei teroriste Stat Islamic, inclusiv un apropiat al lui Abu Bakr al-Baghdadi, au fost capturati in Irak, intr-o operatiune a serviciilor americane si irakiene, afirma surse citate de cotidianul The New York Times, informatia fiind confirmata de presedintele SUA, Donald Trump, potrivit…