Indonezia - O femeie creştină, acuzată de blasfemie pentru că a intrat cu un câine într-o moschee O femeie crestina acuzata de blasfemie in Indonezia pentru ca a intrat intr-o moschee cu un caine, incident care a declansat un val de proteste, a fost gasita vinovata, insa a scapat de inchisoare pentru ca sufera de o tulburare mintala, relateaza AFP joi.



Un judecator al tribunalului din Bogor, oras in apropiere de Jakarta unde a avut loc incidentul, a gasit-o vinovata pe acuzata, insa tinand cont de faptul ca "femeia sufera de o boala mintala severa" nu a condamnat-o la inchisoare, dupa ce parchetul a cerut o pedeapsa de sase luni de inchisoare cu executare.



O inregistrare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 22 de ani a fost condamnat luni in Regiunea Pariziana (RP) la un an de inchisoare, din care sase luni cu executare, pentru injunghierea si uciderea, din razbunare, a unui caine tinut in lesa de s...

- Bilantul deceselor in urma inundatiilor grave si a alunecarilor de teren care au afectat capitala Indoneziei si zonele invecinate in prima zi a acestui an a crescut la 43, a anuntat vineri agentia nationala pentru situatii de urgenta, citata de DPA.Regiuni din Jakarta si din jurul capitalei…

- Inundatiile care au afectat regiunea Jakarta au provocat moartea a cel putin 23 de persoane, existand riscul ca bilantul sa se agraveze, a anuntat joi Agentia pentru gestionarea dezastrelor din aceasta tara, potrivit AFP. Cel mai recent bilant mentiona 18 persoane decedate in urma ploilor…

- Dita Agusta, o femeie casnica de la periferia orasului Jakarta, traieste alaturi de 250 de pisici pe care le-a salvat de pe strada si pe care le îngrijeste într-un adapost construit special pentru ele, sperând ca, într-o zi, felinele vor fi adoptate, informeaza Reuters.…

- Dita Agusta, o femeie casnica de la periferia orasului Jakarta, traieste alaturi de 250 de pisici pe care le-a salvat de pe strada si pe care le ingrijeste intr-un adapost construit special pentru ele, sperand ca, intr-o zi, felinele vor fi adoptate, informeaza Reuters. "Imi este greu sa vad pisici…

- O vaduva de 66 de ani spune ca nu mai are liniște și ca sta cu frica in propria casa. Femeia se teme ca ar putea fi omorata in orice clipa de vecinul ei. Un barbat care ar fi nenorocit-o in bataie, in urma cu doar cateva luni. Vinovata pentru toate cele intamplate ar fi nimeni alta decat soția vecinului.…

- O femeie din Arges este acuzata ca si-ar fi ucis copilul nou-nascut. Bebelusul a fost gasit in depozitul firmei unde lucreaza, la gunoi, intr-o punga. Medicii au confirmat cele mai negre suspiciuni: baietelul s-a nascut perfect sanatos, dar a murit asfixiat. Procurorii au cerut o expertiza psihiatrica…

- https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=VR8hUtN0d04&feature=emb_logo Sambata, 9 noiembrie, in Jakarta, Indonezia, polițiștii indonezieni au incercat prinderea a doi infractori, care se presupune ca goleau bancomate prin metoda skimming, informeaza cancan.ro Din nefericire, poliția a fost nevoita…