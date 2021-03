Stiri pe aceeasi tema

- „A avut loc o explozie si banuim ca a fost produsa de o bomba", a declarat reporterilor E. Zulpan, purtatorul de cuvant al politiei din provincia Sulawesi de Sud, a carei capitala este Makassar.„De asemenea, am gasit parti de corp uman si cercetam daca apartin atacatorilor sau persoanelor din apropiere.…

- Un atac sinucigas cu bomba a avut loc in apropierea unei catedrale catolice din orasul indonezian Makassar, a anuntat politia locala, care a confirmat ca mai multe persoane sunt ranite, informeaza Agerpres.

- Un dispozitiv exploziv s-a declansat miercuri in apropierea unui centru de testare la COVID-19 din localitatea Bovenkarpsel, situata la nord de Amsterdam, a anuntat politia locala, adaugand ca nu exista raniti, transmit AFP si Reuters. ”In apropierea unui centru de depistare (a COVID-19) din cadrul…

- Trei raniți in urma unei explozii la sediul din Germania al unui lanț de supermarketuri. Ar fi fost provocata de o bomba aflata intr-un pachet Trei persoane au fost ranite in urma unei explozii la sediul central al Lidl din Neckarsulm, din Germania. Din primele informații este vorba despre un pachet…