Indonezia: Cinci persoane decedate în urma inundaţiilor care au afectat Jakarta Inundatiile puternice care au afectat cartiere intregi din capitala Indoneziei, Jakarta, au dus la decesul a cinci persoane, dintre care patru copii, au anuntat duminica autoritatile, potrivit AFP.



Ploile torentiale s-au abatut in cursul weekendului asupra orasului, inundand zeci de artere principale si fortand sute de persoane sa se refugieze in adaposturi de urgenta.

Foto: (c) Bagus Indahono / EPA Un barbat de 67 de ani a fost gasit decedat dupa ce a ramas blocat in locuinta in timp ce nivelul apei crescuse in partea sudica a capitalei grav afectata,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

