Indonezia: Aproape 10.000 de persoane, evacuate în urma inundaţiilor în provincia Aceh Aproape 10.000 de persoane au fost evacuate in districtul East Aceh din provincia Aceh in urma inundatiilor produse in zona, apele acumulate atingand pana la 2 metri inaltime, a anuntat Agentia pentru gestionarea dezastrelor, relateaza luni Xinhua.



"Din cauza ploilor abundente din ultimele trei zile care au provocat revarsarea unui rau in zona, mai multe locatii se afla sub ape care au atins 2 metri inaltime", a declarat seful agentiei Ashadi, citat de agentia de stiri Antara.



Ashadi a afirmat ca printre zonele afectate de cele mai grave inundatii produse vreodata in aceasta

Sursa articol si foto: agerpres.ro

