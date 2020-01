Europarlamentarul grec Ioannis Lagos a rupt miercuri o imagine a drapelului Turciei in timpul unei sesiuni a Parlamentului European. Joi, Ankara a denuntat gestul"rasist", informeaza AFP.



Lagos a criticat Turcia, apoi a ridicat si a rupt o foaie de hartie pe care era imprimat steagul turc. "Nu faceti altceva decat sa alintati Turcia, care ne inunda cu fluxuri neintrerupte de migranti. Iar acest drapel turc este inmuiat in sange. Singurul lucru de facut este sa strigam 'Afara cu turcii!' ", a sustinut el.



Ales in PE pe lista partidului neonazist grec Zori Aurii,…