Stiri pe aceeasi tema

- Recent, pe rolul Sectiei a II a Civile, de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel, a fost inregistrat dosarul cu indicativul 917 33 2021. Magistratii Curtii de Apel Cluj au admis exceptia necompetentei teritoriale a instantei si au trimis dosarul la Curtea de Apel Constanta. Pe 12 ianuarie…

- Curtea de Apel București a stabilit ca accesul in mall-uri și la diverse activitați nu se poate face doar pe baza vaccinarii sau a dovezii trecerii prin boala, ci și pe baza de test RT-PCR sau test rapid. Hotararea Curții de Apel București poate fi atacata cu recurs la ICCJ. Magistrații CAB au mai anulat…

- Deputatul neafiliat George Ionescu afirma ca, in cursul zilei de marti, i-a fost vandalizata masina in curtea Palatului Parlamentului, desi el nu a sustinut niciodata certificatul verde. "Manipularea dauneaza grav democratiei. Astazi, mi-a fost vandalizata masina in curtea Parlamentului de catre…

- Deputatul neafiliat George Ionescu afirma ca, in cursul zilei de marti, 21 decembrie, i a fost vandalizata masina in curtea Palatului Parlamentului, desi el nu a sustinut niciodata certificatul verde.Manipularea dauneaza grav democratiei. Astazi, mi a fost vandalizata masina in curtea Parlamentului…

- Deputatul PNL Prahova George Ionescu a anuntat, marti seara, ca masina i-a fost vandalizata in curtea Parlamentului de protestatari, cu toate ca acesta se numara printre politicienii care nu sustin certificatul verde. Ionescu a catalogat acest gest ca fiind unul care "discrediteaza si omoara sansa unei…

- Protestatarii blocheaza intrarile spre curtea Parlamentului Foto: cdep.ro Traficul rutier este perturbat în zona Palatului Parlamentului din cauza unui protest organizat de AUR fata de introducerea certificatului verde. Câteva mii de oameni participa la manifestare, iar aproximativ…

- Dintre toate administrațiile locale din județ, Primaria Buzau se afla cel mai aproape de ceea ce iși doresc oamenii sa se realizeze cu prioritate in comunitate. Acest lucru a rezultat in urma unei consultari publice realizate de Fundația Comunitara Buzau. Organizația neguvernamentala buzoiana a efectuat…

- Daca actiunea va fi admisa de magistrati, atunci Curtea de Apel Constanta va fi instanta care va anula Certificatul verde si restrictiile anti Covid pentru nevaccinati. Este vorba despre dosarul cu indicativul 6973 2 2021, cauza in care reclamanti sunt avocatii Gheorghe Gabriel Cacescu Baroul Iasi ,…