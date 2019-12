Stiri pe aceeasi tema

- Indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care va inlocui ROBOR in calculul dobanzilor la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 2,36%, in al treilea trimestru, de la 2,66% in al doilea trimestru, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei…

- Indicele ROBOR la 3 luni a scazut luni la 3,21% pe an, dupa ce vineri crescuse la 3,22%, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99% pe an. Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei…

- Indicele ROBOR la 3 luni a urcat miercuri la 3,07% pe an, dupa ce mai multe zile a stagnat la 3,05%, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99%, iar in aceeasi zi a anului trecut se situa la 3,04% pe an.…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in octombrie 2019, la 4,85 miliarde de lei, in scadere cu 4,47% fata de suma raportata in septembrie 2019, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 4,7%, la 2,32 miliarde de lei (echivalent), conform…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 3,03%, dar ROBOR la 6 luni a crescut la 3,10%, potrivit datelor publicate, luni, de Banca Nationala a Romaniei (BNR), potrivit news.ro.Joi, ROBOR la 3 luni a scazut la 3,03%,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,03%, cel mai mic nivel din ianuarie pana in prezent, potrivit datelor publicate, joi, de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Miercuri, ROBOR la 3 luni a scazut la 3,04%.…

- ​Trendul ascendent al Indicelui de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC) va continua anul acesta si în 2020, dar într-un ritm mult mai impredictibil si mult mai fluctuant decât o face ROBOR-ul, a declarat luni, pentru Agerpres, presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari…