- India va depași China și va deveni, saptamana aceasta, cea mai populata țara din lume, ajungand la aproape 1,43 miliarde de locuitori, a anunțat luni, 24 aprilie, Organizația Națiunilor Unite (ONU), potrivit agenției de știri France Presse."Pana la sfarșitul acestei luni, se așteapta ca populația Indiei…

- Cel mai bogat om din lume a devenit si mai bogat. Bernard Arnault, directorul executiv al LVMH , cel mai important jucator din industria de lux din lume, a devenit cel mai bogat om din lume.El are o avere estimata la 211 miliarde dolari, potrivit topului realizat de Forbes. Pe urmatoarele locuri se…

- Cu ocazia Zilei Internționale a Femeii, Federația Femeilor din China a trimis urari asociațiilor de femei din regiunile Hong Kong, Taiwan și Macao și altor peste 1500 de personalitați, organizații internaționale și ambasadelor straine la Beijing. Federația a precizat ca al 20-lea Congres National al…

- Taiwanul promite cate 165 de dolari pentru a-i determina pe oameni sa-și petreaca vacanța in statul din estul Asiei, potrivit CNN . Premierul Chen Chien-jen a anunțat joi, 23 februarie, ca guvernul iși propune sa atraga șase milioane de turiști in 2023, sa dubleze aceasta cifra in 2024 și sa ținteasca…

- Wang Yi, diplomatul chinez cu rangul cel mai inalt, i-a spus marti lui Nikolai Patrusev, unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui Vladimir Putin, ca relatia Beijingului cu Moscova este „solida ca o stanca” si ca va rezista oricarui test intr-o situatie internationala in schimbare, relateaza…

- Zeci de mii de calatori au facut naveta intre China continentala și Hong Kong luni (6 februarie), au anunțat autoritațile, marcand astfel prima data in ultimii trei ani cand toate punctele de control de la frontiera au fost redeschise complet, fara restricții COVID. A fost pentru prima data in trei…

- China a anunțat, vineri, ca iși va redeschide complet granițele cu Hong Kong și Macao incepand de luni, dupa o lunga perioada de izolare din cauza pandemiei Covid-19, punand capat cotelor zilnice de calatorie și testarii obligatorii. Toate restricțiile ramase vor fi ridicate incepand de luni la miezul…