Stiri pe aceeasi tema

- Tensiune intre autoritațile militare, dupa navalirea forțelor armate ale Chinei in zonele ADIZ ale Taiwanului, marți, 15 iunie. China a emis un avertisment extrem de dur catre Taiwan, spunand națiunii insulare sa „se pregateasca pentru razboi”, pe fondul temerilor crescande ale unui conflict internațional…

- Criticile dure ale opoziției și manifestațiile din strada impotriva construirii unei universitați chineze la Budapesta par sa fi convins executivul lui Viktor Orban sa iși tempereze avantul, cel puțin temporar. Un oficial al guvernului a anunțat duminica seara ca planul este in stare incipienta și ca…

- China a reactionat miercuri la protestele Malaeziei privind incursiunea a 16 avioane militare chineze in largul acestei tari din Asia de Sud-Est, intr-o zona maritima disputata, explicand ca a fost vorba de un simplu "antrenament de rutina", potrivit France Presse.

- China a reacționat la anunțul SUA ca investigheaza in continuare, la cererea președintelui Joe Biden, posibilitatea ca virusul SARS-CoV-2 sa provina dintr-un laborator din Wuhan. Beijingul acuza Statele Unite, prin intermediul Ministerului de Externe, ca "manipuleaza politic" și ca "nu au niciun respect…

- Un pilon al raliului ametitor inregistrat de materiile prime in acest an, cererea chineza, ar putea slabi, scrie Bloomberg, conform Mediafax. Beijingul si-a accelerat redre­sa­rea economiei de pe urma pandemiei in mare masura printr-o crestere a creditarii si un boom al constructiilor sustinut…

- China doreste sa ajute India care se confrunta cu o crestere semnificativa a numarului de cazuri de coronavirus, a declarat joi Ministerul de Externe chinez, relateaza Reuters. Beijingul este constient ca India este grav afectata de cel de-al doilea val al pandemiei de COVID-19 si ca exista…

- Zeci de avioane militare chineze au patruns, in ultimele 24 de ore, in zona de securitate aeriana din jurul Taiwanului, anunta Administratia separatista de la Taipei, in contextul amplificarii tensiunilor cu Beijingul. Conform Ministerului taiwanez al Apararii, China a trimis 25 de avioane…