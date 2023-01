Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea indiana de reglementare in domeniul aviatiei a cerut companiei aeriene locale Go First un raport cu privire la modul in care peste 50 de pasageri au fost uitati intr-un autobuz pe pista aeroportului din Bangalore in timp ce zborul lor a decolat spre New Delhi, informeaza DPA, citata de Agerpres.

- Vishwaraj Vemala, un medic de naționalitate indiana in varsta de 48 de ani, consultant hepatolog la Spitalul Queen Elizabeth din Birmingham, a salvat de doua ori viața unui barbat de 43 de ani, ambii fiind pasageri intr-un zbor de lunga durata pe ruta Marea Britanie – India, scrie Rotalianul.com. Doctorul…

- Marți a fost operat primul zbor oficial pe Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav (AIBG). Este vorba despre un zbor de calibrare a echipamentelor de radionavigație ale aeroportului, efectuat de o aeronava ce aparține de Autoritatea Aeronautica Romana, transmite Rador. Reprezentantul Autoritații Aeronautice,…

- Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, și directorul general al Regiei Autonome Aeroprotul Internațional Brașov – Ghimbav, au facut primele declarații dupa incheierea cu succes a acestei etape, de calibrare a echipamentelor de radio navigație, necesara pentru operaționalizarea Aeroportului.…

- Conferinta de presa la Aeroportul Iasi, dupa ce mass-media a semnalat modificarea cerintelor din Caietul de sarcini in perioada evaluarii celor trei oferte depuse pentru proiectarea si construirea unui terminalului de pasageri T4. Documentatia de licitatie prevedea o „structura metalica", respectiv…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a anunțat firmele care au depus oferte pentru proiectarea și execuția noului terminal al Aeroportului international Maramureș. „22 noiembrie a fost termenul limita de depunere a ofertelor pentru proiectarea și execuția proiectului privind “Extinderea…

- Intre timp, pe intreg teritoriul Ucrainei a fost declansata o alerta de raiduri aeriene - transmite RBC. Potrivit canalului "Belaruski Gaiun", grupul de monitorizare a inregistrat decolarea avionului de lupta MiG-31K cu indicativul RF-92333. Acesta a decolat in jurul orei 9:00, de la baza aeriana belarusa…

- ”Pasagerul cu numarul 500.000 in anul 2022 a fost sarbatorit la zborul de sosire de la Londra Luton, care a aterizat la ora 12:39, zborul fiind operat de compania aeriana Wizz Air. Micul pasager norocos a fost intampinat la debarcare in prezenta reprezentantilor aeroportului si ai companiei aeriene…