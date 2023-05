Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova si secțiile sale din Ploiești și județ, va invita sa participati joi, 18 mai 2023, in intervalul orar 9.00 – 17.00, la evenimentele culturale organizate cu ocazia celei de-a 45-a ediții a Zilei Internaționale a Muzeelor, care se desfașoara sub tema „Muzeele…

- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova din Ploiești va invita luni, 8 mai 2023, ora 11, la sediul din Ploiești, str. Toma Caragiu, nr. 10, la vernisajul expoziției „Ilustrații din cuvinte – expoziție de caligrafie”, ediția a VIII-a. Scopul expoziției este de a readuce in atenția publicului…

- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova invita publicul astazi, la ora 11.30, la vernisajul expozitiei temporare cu titlul ”V. Voiculescu – descriptivul si meditatia in versurile poemelor sale”. Potrivit organizatorilor, evenimentul este organizat pentru a marca trecerea in neființa, in urma…

- Sub egida Consiliului Județean Prahova, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova va invita marti, 25 aprilie 2023, ora 11.30, la vernisajul expozitiei temporare „V. Voiculescu – descriptivul si meditatia in versurile poemelor sale”. La 26 aprilie, in urma cu 60 de ani, trecea in nefiinta Vasile…

- N.D. Teatrul ploieștean reediteza și in 2023 seria acțiunilor organizate anul trecut cu o saptamana inainte de Paște. Astfel, in perioada 7-9 aprilie a.c., pe aleea pietonala din fața Teatrului „Toma Caragiu” va avea loc cea de-a doua ediție a Targului de arta stradala de Florii. Evenimentul este organizat…

- Ramașițele unui individ descoperite ingropate cu 3.000 de ani i.e.n. la Strejnicu, județul Prahova, au declanșat o cercetare ale carei rezultate par sa conduca spre identitatea primilor razboinici care au cucerit Europa din Caucaz și pana in Irlanda. Alin Frinculeasa, un arheolog de la Muzeul Judetean…

- N. D. Apropierea Sarbatorilor Pascale ofera oportunitatatea instituțiilor de cultura de la nivel de județ de a readuce in fața prahovenilor vechi tradiții specifice acestei mari sarbatori. Un exemplu este Centrul Județean de Cultura Prahova care, prin Serviciul Cercetare, Indrumare și Valorificare Patrimoniu…

- Muzeul Național al Bucovinei, in parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” Ploiești, organizeaza joi, 6 aprilie 2023, ora 14, la Muzeul de Istorie, la vernisajul expoziției Ceasuri istorice. Cele 119 de piese de colecție din expoziție, reprezentand…