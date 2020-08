Stiri pe aceeasi tema

Fostul premier ucrainean Iulia Timosenko a fost testata pozitiv cu coronavirus si este in stare grava, a anuntat purtatoarea de cuvant a partidului sau, potrivit Reuters. Timosenko, in…

Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 30.223 de morti pe teritoriul Frantei, au anuntat marti seara autoritatile medicale de la Paris, raportand peste 900 de noi cazuri Covid-19 in ultimele 24 de ore, potrivit cotidianului Le Figaro si agentiei Reuters, informeaza Mediafax.

Europarlamentarul Traian Basescu crede ca alegerile locale din 27 septembrie ar trebui anulate, tinand cont de cresterea numarului de infectii cu noul coronavirus. "(Guvernantii, n.red) nu vor avea alta solutie. La viteza cu care crestere numarul de imbolnaviri constatate zilnic este greu…

- Armenia a anuntat luni prelungirea starii de urgenta pana la 12 august in incercarea de a limita propagarea noului coronavirus, in conditiile in care numarul zilnic de infectari inca nu a inceput sa scada, transmite Reuters. In pofida starii de urgenta, aproape toate sectoarele economiei functioneaza…

- Autoritatile sarbe au declarat vineri stare de urgenta la Belgrad, reimpunand unele restrictii pentru a incetini propagarea noului coronavirus dupa ce s-a constatat o crestere a numarului de infectari in capitala, transmite Reuters . Locuitorilor Belgradului li se cere sa poarte masti in spatiile publice…

- Parlamentul ungar a aprobat marti revocarea puterilor nelimitate acordate premierului Viktor Orban pe perioada starii de urgenta instaurate pentru combatarea epidemiei de COVID-19, care i-au permis liderului nationalist sa guverneze prin decrete timp de peste doua luni, ceea ce a atras critici internationale…

Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, a anuntat, duminica, ca aplicatia pentru smartphone-uri de urmarire a contactelor persoanelor infectate cu noul coronavirus este gata sa fie lansata, transmite Reuters. Dupa amanari pentru a se asigura ca tehnologia bluetooth va functiona la distanta…