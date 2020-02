India confirmă al doilea caz de coronavirus, în statul Kerala Pacientul este o tanara care s-a intors din China pe 24 ianuarie. "Pacientul este stabil si este monitorizat indeaproape", se arata intr-un comunicat al ministerului Sanatații. Femeia se afla in izolare intr-un spital, relateaza duminica dpa.



Primul caz de coronavirus din India a fost raportat tot in statul Kerala, din sudul tarii. Este vorba despre o studenta de la Universitatea Wuhan din China care a ramas in carantina, potrivit ministrului Sanatatii din statul Kerala, KK Shailaja.



Pana in prezent, India a evacuat 640 de cetateni indieni si sapte persoane din Maldive aflate…

Sursa articol si foto: rtv.net

