- In județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 2374 de persoane, dintre care 2232 adulți. Numarul copiilor infectați a ajuns, din pacate, la 142. Autoritațile anunța ca, pana duminica, 4 octombrie, au fost vindecate 1654 de persoane.…

- Aceasta tara, cu circa 11,5 milioane de locuitori si cu o mare densitate a populatiei, a inregistrat 10.001 decese, dintre care 13 in ultimele 24 de ore, si 117.115 de cazuri de contaminare in total, comparativ cu 115.353 cu o zi inainte, potrivit bilantului cotidian al Sciensano. Autoritatile belgiene…

- Autoritațile sanitare din Gorj au raportat alte doua decese din cauza coronavirusului. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 484 de persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 1.955 de persoane confirmate cu Covid-19, din care 1.750 de persoane sunt vindecate,…

- Colegiul Pedagogic din Iași și-a inchis temporar porțile, iar cursurile se vor desfașura in mediul online. Decizia a fost luata dupa ce mai mulți elevi au fost testați pozitiv cu coronavirus.

- Autoritațile de la Moscova au anunțat ca au inceput testarea vaccinului rus impotriva coronavirusului pe 40.000 de locuitori ai capitalei, etapa finala de testare a acestui vaccin anunțata in august. Viceprimarul Moscovei, Anastasia Rakova, a declarat ca este o zi importanta nu numai pentru oraș, ci…

- Presedintele regiunii Sicilia, Nello Musumeci, a sfidat duminica guvernul italian si a publicat o decizie de inchidere pe teritoriul sau a tuturor centrelor de primire a migrantilor, pe care le considera a fi propice raspandirii coronavirusului, relateaza AFP si dpa, preluate de Agerpres.

- Show-ul de talente Vocea Romaniei va lipsi de la Pro TV in toamna aceasta, pentru prima oara in zece ani. Oficialii postului de televiziune au confirmat pentru Pagina de Media ca au anulat castingul și filmarile din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit click.ro. „Confirmam faptul ca Vocea Romaniei…

- Gest de mare responsabilitate, al reprezentanților unui restaurant din Buzau. Norma Fine Wines&Casual Dining anunța suspendarea activitații in locația de pe bulevardul Nicolae Balcescu, dupa ce unul dintre angajații sai a fost confirmat cu SARS-CoV-2. Anunțul a fost facut astazi de reprezentanții Norma…