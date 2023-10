Stiri pe aceeasi tema

- India a finalizat sambata un test cheie pentru ambitioasa sa misiune spatiala cu echipaj Gaganyaan, la cateva ore dupa ce oprise decolarea planificata, a declarat Organizatia Indiana de Cercetare Spatiala (ISRO), citata de Reuters.”Motivul suspendarii lansarii este identificat si corectat. Sistemul…

- India a finalizat sambata un test cheie pentru ambitioasa sa misiune spatiala cu echipaj Gaganyaan, la cateva ore dupa ce oprise decolarea planificata, a declarat Organizatia Indiana de Cercetare Spatiala (ISRO), citata de Reuters. ”Motivul suspendarii lansarii este identificat si corectat. Sistemul…

- Roverul Pragyan, din cadrul misiunii Chandrayaan 3, ”a fost pus in modul Sleep”, dar cu bateriile incarcate și cu receptorul pornit “in speranța unei reporniri reușite pentru un alt set de misiuni”, a precizat Organizația indiana de cercetare spațiala (ISRO) intr-o postare pe X, fostul Twitter. Agenția…

- India a lansat prima sa misiune de observare a Soarelui, la doar cateva zile dupa ce tara a intrat in istorie devenind prima care a aterizat in apropierea polului sud al Lunii, scrie BBC.Aditya-L1 a decolat de pe rampa de lansare de la Sriharikota sambata, la ora 11:50, ora Indiei (06:20 GMT), conform…

- India a lansat astazi o noua misiune spațiala ambițioasa, una care iși propune sa studieze diverse elemente componente ale Soarelui. India și-a lansat prima sa misiune de observare a Soarelui, la doar cateva zile dupa ce țara a facut istorie devenind prima care a aterizat langa polul sudic al Lunii.…

- Agenția spațiala indiana a reușit, dupa ani de eforturi și incercari eșuate, sa trimita o nava spațiala la polul sudic al Lunii, un progres semnificativ pentru ambițiile spațiale ale Indiei, dar și un pas important in cercetarea apei de pe Luna, una dintre cele mai valoroase resurse ale satelitului…

- Chandrayaan 3, care inseamna „nava lunara” in sanscrita, a coborat modulul sau de aterizare Vikram puțin dupa ora 18:00 (1230 GMT) in apropierea polului sud al Lunii, o premiera mondiala in cadrul oricarui program spațial, potrivit The Guardian.

- ​Misiunea spațiala indiana Chandrayaan-3 a mai depașit cu succes o etapa importanta, iar sonda de aterizare și roverul mai au cateva zile pana la momentul esențial al aselenizarii. In ceea ce a fost numita „micuța cursa spațiala”, sonda ruseasca ar trebui sa ajunga pe 21 sau 22 august, iar cea indiana,…