- India a efectuat sambata simulari de vaccinari in intreaga tara inainte de a declansa, posibil chiar din aceasta saptamana, o campanie masiva de vaccinari impotriva coronavirusului in tara de 1,3 miliarde de locuitori, relateaza AFP, potrivit Agerpres. O comisie guvernamentala a recomandat…

- Autoritatile sanitare din Marea Britanie sfatuiesc persoanele cu antecedente „semnificative” de reactii alergice sa nu faca vaccinul anti-Covid-19 Pfizer-BioNTech, dupa ce doua persoane au prezentat reactii adverse marti, anunța agerpres . Intr-o declaratie, Stephen Powis, directorul medical al Serviciului…

- In Belgia, campania de vaccinare anti-COVID va fi demarata la inceputul lunii ianuarie a anului viitor. Imunizarea va fi gratuita și voluntara. In total, belgienii vor folosi cinci vaccinuri diferite și 22 de milioane de doze, conform planurilor detaliate prezentate, joia trecuta, de Ministerul Sanatații…

- Dezvoltatorii rusi ai vaccinului anti-COVID-19, Sputnik V, au declarat ca AstraZeneca ar trebui sa incerce sa-si combine vaccinul propriu cu cel rusesc, pentru o eficiența mai mare, informeaza Reuters.Rusia a anuntat ca vaccinul Sputnik are o eficienta de 92% in ceea ce priveste protejarea de COVID-19,…

- Marea Britanie vine cu noi reguli de carantinare pentru persoanele care sosesc in țara. Calatorii pot parasi carantina obligatorie mai devreme, daca prezinta un test COVID-19 negativ. Testul se platește și se poate face cel mai devreme la cinci zile de la intrarea in țara, potrivit BBC.Masura va intra…

- Direcția de Sanatate Publica Bacau a primit de la Ministerul Sanatații, in trei tranșe, 25.360 de doze de vaccin antigripal. O prima tranșa a fost repartizata urmatoarelor categorii de persoane din grupele de risc, conform catagrafiei pentru campania de vaccinare 2020-2021: • Copii cu varste intre 3-5…

- Numita de guvern in primavara in functia de presedinte al grupului de lucru pentru vaccinarea impotriva coronavirusului, Kate Bingham a declarat pentru Financial Times ca o vaccinare generala a populatiei „nu se va intampla". "Trebuie sa-i vaccinam pe toti cei cu risc" , a explicat ea intr-un interviu.…