Independență Kosovo. Serbia, reacție privind frontiera: Nu vor fi pași "Nu vor fi pasi in aceasta directie pana cand nu se va ajunge la un acord", a insistat Dacic intr-o conferinta de presa la Belgrad, comentand informatiile ca Pristina pregateste demarcarea frontierei cu Serbia.



Dacic a reiterat ca nu exista nicio indoiala cu privire la dorinta Belgradului de a face compromisuri si ca revine celeilalte parti sa spuna daca si ea doreste un compromis.



"Dialogul va continua in septembrie, dupa cum a spus presedintele Aleksandar Vucic. Nu stiu daca vor exista si alte intalniri in afara acestui dialog la diverse forumuri internationale. In prezent,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

