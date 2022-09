Stiri pe aceeasi tema

- Extrema dreapta din Italia ar putea prelua puterea pentru prima oara de la Musolini incoace. Italienii isi aleg duminica cel de-al 70-lea guvern in cei 76 de ani de la infiintarea Republicii italiene, in 1946, iar sondaje recente preconizeaza o victorie importanta a unei coalitii a dreptei si extremei…

- Lidera extremei drepte care este data favorita in sondajele asupra viitoarelor alegeri din Italia, Giorgia Meloni, a sustinut un discurs la Milano, in care a promis sa apere interesele tarii sale in fata Uniunii Europene (UE), informeaza luni dpa, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Favorita pentru a deveni prima femeie in fruntea unui guvern din istoria Italiei, Giorgia Meloni, presedinta partidului Fratii Italiei (Fratelli d'Italia, FDI), reprezinta o miscare politica cu un ADN post-fascist, imagine pe care se straduieste sa o "spele" pentru a putea castiga puterea, transmite…

- Giorgia Meloni, lidera partidului de extrema dreapta Fratelli d'Italia si posibil viitoare sefa a guvernului de la Roma, a fost acuzata luni ca duce o campanie electorala murdara, dupa ce a difuzat o inregistrare video a violului unei refugiate ucrainene, transmite Reuters.

- Ambarcatiunile care pleaca de pe coastele din nordul Africii transportand migranti trebuie sa fie blocate pe mare, a sustinut luni lidera partidului populist Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, potrivit DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Italia intenționeaza sa aprobe un nou pachet de ajutor in valoare de aproximativ 14,3 miliarde de euro pentru a ajuta firmele și familiile sa se protejeze de creșterea costurilor energiei și a prețurilor de consum, au declarat oficiali guvernamentali, conform Reuters. Fii la curent cu cele…

- Odata cu demisia premierului Mario Draghi in Italia, UE si NATO pierd un "pilon", un aliat pretios in sprijinul lor pentru Ucraina impotriva Rusiei, dar se tem de asemenea de venirea la putere a doi lideri ai extremei-drepte italiene, eurosceptica Giorgia Meloni si rusofilul Matteo Salvini, potrivit…