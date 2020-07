Incultul personalităţii Oameni buni, asa as fi vrut sa incep. Si era un fel de poanta care trimitea la reciproca legitimare a gazetarusilor (bine denumiti de catre un prieten „ziarici”!) si a politicienilor („politruci”, cum prost dar destul de plastic se exprima un ingaimat cu papornița !). Astia se invitarisesc unii pe altii la tocsoaie de birt, […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Am intrebat-o pe doctorița Luminița Dima, cu o vasta experiența, de la munca in dispensar pana la cea in marile spitale (acum lucreaza, dupa pensionare, la SANADOR, in sistemul privat), cum este cu acest coronavirus, cum il percepe ca doctor și, pana la urma ca om care il poate intalni la randu-i.…

- Numarul cazurilor de Covid-19 a crescut in Romania. Sunt aproape 300 de cazuri noi descoperite in ultimele 24 de ore, cu peste 50 mai multe fața de ziua precedenta. De asemenea, 14 oameni infectați cu Covid-19 au murit. In Timiș s-a inregistrat un caz nou.

- Ieri, in Camera Deputatilor, PSD a votat legea prin care romanii aflati in situatii de vulnerabilitate vor primi, lunar, un set de 30 de masti de protectie, care vor fi achizitionate prin Unifarm, preponderent de la producatorii interni. Distribuirea mastilor de protectie se realizeaza prin Directiile…

- Ora 7,00 dimineata. La IRO sunt deja aliniati cateva zeci de bolnavi cu dosare in mana, pregatiti sa intre la consultatii, pentru un CT sau chiar pentru internare. Coada pare mai mare decat in mod normal si pentru ca se respecta regula „din doi in doi metri, si cu masca pe fata". „Eu sunt din Suceava.…

- DSP Bacau anunța un focar de COVID-19 la un centru de persoane varstnice din municipiul Bacau. 27 de persoane au fost confirmate pozitiv, atat personal de ingrijire, cat și beneficiari.La ora actuala exista o ancheta epidemiologica in derulare, desfașurata de catre specialiștii DSP Bacau,…

- Pina la ora actuala, in Republica Moldova au fost confirmate 9511 cazuri de infecție cu noul Coronavirus, dintre care 1042 in Transnistria. In ultimele 24 de ore, in cadrul Centrului COVID-19 Chișinau, au fost internate 121 persoane cu suspecție la COVID-19. {{444472}}Starea de sanatate a persoanelor…

- Un caz zguduitor de exploatare a omului de catre om au descoperit anchetatorii intr-un sat din Maramureș. Sclavie in adevaratul sens al cuvantului - asta s-a intamplat ani de zile in localitatea Recea, din nordul țarii, unde o familie a terorizat comunitatea ani la rand - furau animale, iși insușeau…

- Acesta a raspuns ca "multi oameni au murit prea devreme", in momentul in care a fost intrebat despre bilantul deceselor (peste patru mii). Tegnell considera acum ca „daca tara s-ar confrunta cu aceeasi situatie, dar ar avea cunostintele din prezent, atunci ne-am pozitiona cam intre ce a facut Suedia…