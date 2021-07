Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Stoica Magistrații Judecatoriei Ploiești au admis, astazi, cererea de inlocuire a masurii arestului preventiv cu controlul judiciar pentru o perioada de 60 de zile pentru inculpații din dosarul alegerilor de la Ciorani. Hotararea de astazi nu este definitiva, pentru ca procurorii au posibilitatea…

- Inculpatii din dosarul fraudei electorale din comuna Ciorani "nu au absolut niciun trac infractional", sunt "naturali" si rad in legatura cu modul propriu de fraudare a alegerilor, "furand" voturile alegatorilor "fara niciun resentiment", se arata in motivarea Tribunalului Prahova, care a dispus…

- Pe numele a 16 dintre cele 17 persoane acuzate de falsificarea rezultatelor alegerilor locale din comuna Ciorani au fost emise mandate de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile, potrivit deciziei luate astazi de magistrații de la Tribunalul Prahova. Printre acestea se afla și primarul comunei…

- Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu, este acuzat de fraudarea alegerilor locale din septembrie 2020, relateaza Agerpres. Edilul PNL a fost reținut 24 de ore, dupa ce in urma cu o zi procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, impreuna cu polițiști, au efectuat mai multe percheziții.…

- Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu, si ceilalti 16 inculpati retinuti in dosarul care vizeaza fraudarea alegerilor locale din septembrie 2020 au fost pusi in libertate, decizia pronuntata, joi, de Judecatoria Ploiesti, nefiind definitiva. Surse judiciare au declarat, pentru AGERPRES, ca…

- In funcție de peste 20 de ani, primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu (PNL), a fost retinut pentru instigare la falsificarea documentelor si evidentelor electorale intr-un dosar instrumentat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti care vizeaza fraudarea alegerilor locale din…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus trimiterea in judecata a 14 lucratori din cadrul Poliției Rutiere Iași, pentru luare de mita in forma continuata, in schimbul protecției promise și asigurate unor persoane in cazul savarșirii unor contravenții la regimul…

- Procurorii DNA au dispus trimitrea in judecata a 14 lucratori de la Politia Rutiera Iasi, pentru luare de mita in forma continuata. In schimbul foloaselor, ei ar fi protejat directorul unui restaurant din Iasi care conducea autoturismul, desi nu detinea permis de conducere. De asemenea, erau protejati…