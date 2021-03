Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Marius Muresan a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial. Citește și: Dr. Virgil Paunescu, cel care a descoperit un vaccin anti-Covid, face…

- Ministerul Finantelor (MF) a respins, joi, toate ofertele bancilor depuse in cadrul licitatiei pentru o emisiune de obligatiuni de stat pe 115 de luni, prin care intentiona sa atraga 400 de milioane de lei, considerandu-le la un nivel neacceptabil al pretului ofertat. Bancile participante…

- Bucureștiul este aproape in totalitate incercuit de localitați carantinate, in care rata de infectare a depașit 6 la mie. Prefectura Ilfov a anuntat, joi seara, ca localitatile Berceni, Branesti si Otopeni intra in carantina, la ora 22.00, pentru o perioada de 14 zile. Citește și: Dr.…

- Uzina Dacia deschide precomenzile pentru modelul electric Spring din 20 martie, ziua echinocțiului de primavara. Mașina este echipata cu o motorizare 100% electrica și beneficiaza de o autonomie de 230 km conform ciclului WLTP (305 km conform ciclului WLTP urban), Dacia Spring este vehiculul…

- Sportivul din Tadjikistan Dilsod Nazarov, campion olimpic la aruncarea ciocanului, a fost suspendat doi ani pentru dopaj, a anuntat, joi, Unitatea de integritate in atletism. Nazarov a fost gasit dopat cu turinabol dupa retestarea esantioanelor de la Campionatele Mondiale din 2011. Suspendarea…

- Lucrari de mentenanta la Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate vor fi efectuate de joi de la ora 18,00 pana vineri la ora 6,00, informeaza Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. "In perioada 18 martie 2021, ora 18,00 - 19 martie 2021,ora 6,00, se efectueaza lucrari de mentenanta…

- Trei barbati din Tecuci au fost retinuti, fiind cercetati pentru inselaciune prin metoda ‘COVID-19’ dupa ce apelat telefonic cinci persoane din judetul Vrancea, au pretins ca sunt medici si au cerut victimelor sume de bani pentru achizitionarea de medicamente pentru persoane presupus bolnave de COVID-19…