INCREDIBIL. Trenurile de metrou vor circula fără mentenanță și curățenie Incepand de luni, circulația trenurilor de metrou din Capitala va deveni un coșmar, iar siguranța calatorilor va fi pusa in pericol ca urmare a unei decizii administrative incredibile. Firma care asigura mentenanța trenurilor de metrou- ALSTOM Transport SA, a notificat pe 07.07.2022 conducerea Metrorex, in frunte cu directorul general Marian Miclauș, ca ”Incepand cu data de 11.07.2022 va suspenda serviciile de mentenanța preventiva/corectiva pentru 50% din trenurile de metrou” (vezi documentul in facsimil). Practic, jumatate din garniturile de metrou vor circula fara sa le mai verifice cineva,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

